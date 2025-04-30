شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى للطب الطبيعى وعلاج الروماتيزم والان مع تفاصيل الخبر

نظمت القوات المسلحة المؤتمر العلمى الثالث للطب الطبيعى والتأهيل وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعى والتأهيلى من القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة وعدد من الخبراء الأجانب .

وألقى العميد طبيب هانى ناجى أحمد مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة أشار فيها إلى حرص المركز على مواكبة أحدث الطرق العلاجية والأخذ بأحدث انجازات الذكاء الأصطناعى واستغلاله فى تقديم خدمات علاجية للمرضى، مؤكداً أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات العالمية الحديثة فى علوم الطب الطبيعى والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصرى فى ذلك المجال .

فيما أشار اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر فى مجالات الطب المختلفة، وإعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة التطور فى مجالات الطب والهندسة الطبية.

واُختتمت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بتكريم عدد من مصابى القوات المسلحة والمدنيين الذين تلقوا علاجهم بالمركز.

وتضمن المؤتمر معرضاً للأجهزة التعويضية والعديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلاً عن إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال.