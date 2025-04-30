شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ : تأثر مناطق القاهرة الجديدة بالمنخفض الخماسينى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اليوم الأربعاء ذروة المنخفض الخماسينى الذى تركز أمس على أقصى شمال غرب البلاد خاصة سيوة وأدى إلى زيادة في سرعات الرياح المحملة بالرمال والأتربة ، مشيرا إلى أن المنخفض اتجه شرقا وبدأت العاصفة الآن على القاهرة والبؤرة موجودة على مناطق القاهرة الكبرى بالتحديد و حولها زيادة في سرعات الرياح على مناطق شمال الدلتا "الإسكندرية ، البحيرة، كفر الشيخ ، دمياط، بورسعيد" وتتجه جنوبا لتبدأ فى مناطق غرب المنيا والوادى الجديد وشرق بنى سويف والمهرة والفرافرة.

أضاف أن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ الحالة سوف تنتقل شرقا ويكون أشدها في مناطق الشرقية والسويس والاسماعيلية والقاهرة الجديدة حيث تصل هبات الرياح إلى 80 كيلو متر في الساعة.

أوضح فهيم أن المظهر الغريب هو الأمطار الرعدية على مناطق غرب مطروح وهضبة السلوم والنجيلة التي شهدت كميات كبيرة من الأمطار حيث تشير التوقعات الى استمرارها حتى الرابعة عصرا، مع بعض المناوشات الخفيفة على محافظات الدلتا.