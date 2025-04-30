شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 30-4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية، كما وفرت اليوم الأربعاء 30- 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشهدت استقرارا. الطماطم 10 جنيهات البصل 14 جنيها . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 10جنيهات. الجزر 12 جنيها. بطاطا 12.5 جنيها. الخيار بـ 13 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها . الكوسة بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها. الفلفل الألوان بـ60 جنيها . الليمون بـ 80 جنيها . الفاصوليا الخضراء 15جنيها. الموز البلدي بـ 40 جنيه. الفراولة 40 جنيها. الجوافة 37 جنيها.

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