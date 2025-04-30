شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمى للتحصين بحملة توعية ضد أمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "بمقدورنا تحصين الجميع"، يحتفل الهلال الأحمر المصري، بأسبوع التحصين العالمي 2025، والذي يٌقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل من كل عام، للتعريف بالأمراض الأكثر خطورة، ومضاعفاتها ودور اللقاحات بأنواعها المختلفة في حماية المجتمعات منها.

يطلق الهلال الأحمر المصري، حملة توعية ضد مرض الكبد الوبائي B، الالتهاب السحائي، الإنفلونزا الموسمية، شلل الأطفال، الحصبة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهلال "فيس بوك": ( https://www.facebook.com/share/18fCe4BJGR/) .

وانطلاقًا من دور الهلال الأحمر المصري في التوعية الصحية والاستجابة في الكوارث والأزمات، قام فريق الصحة بجهود كبيرة في حملات التوعية للوقاية من الأمراض، وإطلاق قوافل طبية للتطعيمات بالقرى والمحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة.

شارك الهلال المصري خلال أزمة بكورونا، بتطعيم 150,000 ألف مستفيد مصري وغير مصري بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، خلال الفترة من 2021 - 2022، عبر إطلاق قوافل طبية متنقلة، بالإضافة إلى مقرات الهلال بالمحافظات.

وقام الهلال الأحمر المصري بجهود كبيرة في التوعية ضد شلل الأطفال، من خلال المشاركة في أربع حملات قومية بالتعاون مع وزارة الصحة، ساهم خلالها في توعية 200 ألف مستفيد، وتطعيم نحو 284,000 طفل تحت سن الخمس سنوات من مختلف الجنسيات.