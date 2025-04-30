شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسينى.. تقدم الرمال المثارة لشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه مع حركة المنخفض الجوى تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم الرمال المثارة إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تتقدم إلى باقى الأنحاء من شرق البلاد مع تقدم الوقت يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، أما السواحل الشمالية الغربية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

يأتي ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر و تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي ، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.