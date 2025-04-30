شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تدخين السجائر يسبب تهيج الأنف لمرضى الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن شرب السجائر يسبب تهيج الأنف لمرضى الجيوب الأنفية خاصة خلال العاصفة الترابية المرتقبة، وهو ما يتطلب التوقف عن التدخين.

كانت وزارة الصحة والسكان قالت إن تدخين الشيشة يسبب انتشار عدوى السل وهو مرض معدى يسببة ميكروب الدرن الذى يهاجم الرئتين بشكل رئيسى وهو ما يتطلب التوقف عن التدخين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن 16328 للإقلاع عن التدخين يقدم كل النصائح والاستفسارات للإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم والمساعدة الكاملة للمدخن.



وتتمثل فوائد الإقلاع عن التدخين في النقاط التالية :-

- تتحسن في البداية حاسة التذوق لديك وسوف تشعر بمذاق الطعام بشكل أفضل

- تتحسن أيضًا حاسة الشم لديك بشكل ملحوظ للغاية

- عندما تمارس تمارينك الرياضية تجد أن لياقتك أصبحت أقوى وأفضل ومرونة جسمك أصبحت ممتازة

- مستويات الخصوبة سوف تتحسن تدريجيا بشكل ملحوظ

- تقي نفسك كل الأضرار الصحية خاصة أمراض الجهاز التنفسي العلوي بأنواعها

- تتحسن معدلات نشاطك وعدم شعورك بالخمول وشعورك بالنشاط واليقظة والقوة

- تنفسك سوف يكون أفضل وتستطيع صعود السلم ونزوله دون الشعور بأي نوع من ضيق التنفس

- النوم بأريحية تامة والتخلص من اضطرابات النوم المختلفة

- تقليل نوبات التوتر والقلق والعصبية والاضطرابات المزاجية

- تحسن حالة بشرتك ونظراتها

- يقل السعال والصفير في صدرك وتصبح رئتيك أكثر صحة وأكثر قدرة على التنفس

- تنخفض فرص الإصابة بالقلب والسرطان خاصة سرطان الرئة والسكتات الدماغية والنوبات القلبية

- ينضبط ضغط دمك بشكل مميز وملحوظ