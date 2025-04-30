شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : أقسام الطوارئ تلعب دورًا حاسمًا أثناء العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن أقسام الطوارئ تلعب دورًا حاسمًا أثناء العواصف الترابية وتشكل أقسام الطوارئ الوجهة الأولى للحالات الحادة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث: العواصف الترابية تشكل تحديا صحيا كبيرًا، نتيجة زيادة اعداد حالات الجهاز التنفسي (مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والقلبية.

وأضاف تتسبب العواصف الترابية في تحديات مثل:

* انقطاع الكهرباء

* تقليل الرؤية

وتستعد مستشفيات وزارة الصحة والسكان وأقسام الطوارئ من خلال خطط طوارئ شاملة لضمان استجابة فعالة وتشمل الاستعدادات المحددة:

- زيادة السعة : تخصيص أسرة إضافية وتجهيز وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة.

- إدارة التدفق : تطبيق نظام تصنيف المرضى (Triage) لتحديد الأولويات، مع التركيز على حالات الاختناق أو النوبات القلبية.

- توفير معدات متخصصة : ضمان توفر أجهزة قياس الأكسجين، أجهزة الاستنشاق (Nebulizers)، وأنابيب الأكسجين، مع ضمان توفر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج الحالات التنفسية والقلبية.



المتحدث باسم وزارة الصحة



