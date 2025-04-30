شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الساخن للإبلاغ عن اللوحات الإعلانية المتأرجحة بالجيزة فى ظل تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد، اليوم الأربعاء 30 أبريل، لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يصاحب المنخفض الجوي نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي، يصاحبه فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأكدت المحافظة، تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، والتشديد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونبهت المحافظة المواطنين بالبعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح، موجهة بالإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات من خلال الخط الساخن 114.



