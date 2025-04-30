مجلس جامعة القاهرة: 4 آلاف جنيه شهريا للإقامة بدون تغذية للطلاب المصرين و 500 دولار للوافدين بمدينة الطلبة بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة الاحتفالات الكبري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكري الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بعض الأفكار التي تلقتها شركة جامعة القاهرة لإدارة وإستثمار الأصول المعنوية، والتي بلغ عددها حتى الآن 135 فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في المجال الصناعي، مؤكدًا على أن الجامعة تشجع الجميع من خلال هذه الشركة على البحث العلمي التطبيقي، والاستفادة من ثمار مخرجات الأبحاث العلمية.

وحدد مجلس جامعة القاهرة ، قيمة السكن بالمدينة الجامعية بالشيخ زايد لتصبح 4 آلاف جنيه شهريا للإقامة بدون تغذية للطلاب المصرين و 500 دولار للوافدين بمدينة الطلبة بالشيخ زايد

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء برنامج الماجستير المهني (الاستدامة والمدن الذكية) بكلية الهندسة وهو درجة مزدوجة بين الجامعة والمدرسة المركزية بمرسيليا.