شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يوافق على دعم طالبة بـ 360 ألف جنيه لزرع نخاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق ، على دعم طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بمبلغ 110 ألف جنيه، وذلك لإجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمني، ودعم طالبة بكلية الإعلام بمبلغ 360 ألف جنيه لإجراء عملية زرع نخاع، حيث تعاني من لوكيميا دم بيضاء ميلودية حادة، ودعم طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بمبلغ 51 ألف جنيه و283 جنيه يعاني من ورم بالمخ نظير حجزه واجراء عملية تدخل جراحي لاستئصال الورم وإجراء إشاعات وتحاليل.

كما وافق المجلس، على تعديلات اللائحة التنفيذية لمكافآت وتكاليف النشر العلمي الدولي لـ جامعة القاهرة، واللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد القومي لعلوم الليزر.