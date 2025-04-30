شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يوجه عمداء الكليات بالاستعداد لامتحانات نهاية العام الجامعى2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات بالاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والالتزام بقواعد الامتحانات المعمول بها، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالطلاب من ذوى الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

واستمع مجلس الجامعة إلى عرض قدمه الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، أحدث ماتم التوصل اليه داخل المشروع، من بينها عقد العديد من الاجتماعات المكثفة لعرض بعض المشكلات والعقبات التي تواجه المشروع، وتم التغلب علي 120 مشكلة مالية، كما تمت حوكمة الجهاز الإداري،و فحص ومراجعة كافة العقود، والتفاوض علي شركة النظافة، وتسليم 32 عمارة سكنيه، وسداد المستحقات المالية لشركات الغاز والمياه، وقرب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل قدرة كهربائية اضافية بقدرة 4ميجا، وتحصيل ٣٥ مليون جنية من الملاك خلال شهرين.

ووافق المجلس، على مشاركة الجامعة في ملتقى ومعرض التعليم العالي في جمهورية نيجيريا الفيدرالية والذي سوف يُقام خلال الفترة من 19-26 يونيو 2025، داخل 4 مدن أبوجا- زرايا- كادونا- كانو، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.