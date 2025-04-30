شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق يوجه ببدء إعداد اللوائح الدراسية الجديدة لجامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة الاحتفالات الكبري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بعض الأفكار التي تلقتها شركة جامعة القاهرة لإدارة وإستثمار الأصول المعنوية، والتي بلغ عددها حتى الآن 135 فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في المجال الصناعي، مؤكدًا على أن الجامعة تشجع الجميع من خلال هذه الشركة على البحث العلمي التطبيقي، والاستفادة من ثمار مخرجات الأبحاث العلمية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بالبدء في إعداد اللوائح الدراسية الجديدة لجامعة القاهرة الأهلية، والتي سوف تضم 14كلية تتضمن 22 برنامجا، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة، مشددًا على أن تكون تلك اللوائح الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل.