شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تهنئ الرئيس السيسى ورجال القوات المسلحة والشعب بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة الاحتفالات الكبري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لـ تحرير سيناء.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بعض الأفكار التي تلقتها شركة جامعة القاهرة لإدارة وإستثمار الأصول المعنوية، والتي بلغ عددها حتى الآن 135 فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في المجال الصناعي، مؤكدًا على أن الجامعة تشجع الجميع من خلال هذه الشركة على البحث العلمي التطبيقي، والاستفادة من ثمار مخرجات الأبحاث العلمية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بالبدء في إعداد اللوائح الدراسية الجديدة لجامعة القاهرة الأهلية، والتي سوف تضم 14كلية تتضمن 22 برنامجا، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة، مشددًا على أن تكون تلك اللوائح الدراسية مواكبة لاحتياجات سوق العمل.

كما وجة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عمداء الكليات بالاستعداد لإمتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، والالتزام بقواعد الامتحانات المعمول بها، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

واستمع مجلس الجامعة إلى عرض قدمه الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، أحدث ماتم التوصل اليه داخل المشروع، من بينها عقد العديد من الاجتماعات المكثفة لعرض بعض المشكلات والعقبات التي تواجه المشروع، وتم التغلب علي 120 مشكلة مالية، كما تمت حوكمة الجهاز الإداري،و فحص ومراجعة كافة العقود، والتفاوض علي شركة النظافة، وتسليم 32 عمارة سكنيه، وسداد المستحقات المالية لشركات الغاز والمياه، وقرب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل قدرة كهربائية اضافية بقدرة 4ميجا، وتحصيل ٣٥ مليون جنية من الملاك خلال شهرين.

ووافق المجلس، على مشاركة الجامعة في ملتقى ومعرض التعليم العالي في جمهورية نيجيريا الفيدرالية والذي سوف يُقام خلال الفترة من 19-26 يونيو 2025، داخل 4 مدن أبوجا- زرايا- كادونا- كانو، تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق المجلس، على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينغ للملاحة الجوية والفضائية جمهورية الصين الشعبية، وبروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووكالة الفضاء المصرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية الزراعة وجامعة جورج أوجست جوتنجن بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة وأكاديمية شاندونج لعلوم الميكنة الزراعية بالصين، وبروتوكول التعاون بين كلية التمريض لطلاب مرحلة الدراسات العليا (ماجستير) والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على دعم وحدة الخبز بكلية الزراعة بمبلغ 2 مليون و500 ألف خصماً من حساب صندوق الخدمات التعليمية كمديونية من الصناديق الخاصة المركزية نظرًا للحاجة العاجلة لرفع كفاءة وتطوير الوحدة وعلى أن يتم تسوية هذه المديونية من أي مستحقات للكلية لدى الإدارة.

كما وافق المجلس، على تخفيض النسبة التي يتحملها السادة أصحاب المعاشات من قيمة العلاج الطبي الشهري لهم من 20% إلى 10%، وذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن السادة أصحاب المعاشات بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توصية لجنة قطاع الدراسات الهندسية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء برنامج الماجستير المهني (الاستدامة والمدن الذكية) بكلية الهندسة وهو درجة مزدوجة بين الجامعة والمدرسة المركزية بمرسيليا.

ووافق المجلس، على دعم كلية الطب البيطري بنسبة 50% من الاشتراك السنوي للمجلة الدولية للعامين 2023، 2024، وذلك حرصًا على الارتقاء بالمجلة مما يعود بالنفع على منظومة البحث العلمي بالجامعة.

ووافق المجلس، على دعم طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بمبلغ 110 ألف جنيه، وذلك لإجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمني، ودعم طالبة بكلية الإعلام بمبلغ 360 ألف جنيه لإجراء عملية زرع نخاع حيث تعاني من لوكيميا دم بيضاء ميلودية حادة، ودعم طالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بمبلغ 51 ألف جنيه و283 جنيه يعاني من ورم بالمخ نظير حجزه واجراء عملية تدخل جراحي لاستئصال الورم وإجراء إشاعات وتحاليل.

كما وافق المجلس، على تعديلات اللائحة التنفيذية لمكافآت وتكاليف النشر العلمي الدولي لجامعة القاهرة، واللائحة المالية الخاصة بلجنة أخلاقيات البحث العلمي بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وأعلن مجلس جامعة القاهرة، عن المشروعات البحثية التنافسية في الاستخدام الأمثل لمخرجات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأنظمة والمجالات التطبيقية ضمن استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس، على إنشاء كرسي بحثي باسم الأستاذ الدكتور علي الدين هلال الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بتمويل قدره مليون جنيه، وإنشاء كرسي بحثي باسم الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم السياسية بالكلية بتمويل قدره مليون جنيه.