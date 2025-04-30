شكرا لقرائتكم خبر عن أغلقوا النوافذ وابتعدوا عن الأشجار وأعمدة الكهرباء.. نصائح مهمة لتجنب مخاطر الرياح والان مع تفاصيل الخبر

وجّهت محافظة الجيزة، للمواطنين، عددًا من النصائح والإرشادات للحد من مخاطر التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حسب ما أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وجاءت إرشادات المحافظة للمواطنين على النحو التالى:

1- تثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأى شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط.

2- إزاحة كافة اصيص (قصارى الزرع) الموجودة بالبلكونات ووضعها بمكان آمن.

3- غلق ورفع أى شمسية تظليل على الأسطح أو البلكونات وفك البرجولات غير الثابتة.

4- التأكد من غلق نوافذ المنازل جيداً، لمنع دخول الأتربة والغبار الغرف.

5- لا تترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة تتأرجح وتتلاطم وتطير فتقتل المارة أو تتلف المقتنيات.

6- التخلص الآمن من أى عبوات وقود من أى نوع أو مذيبات عضوية وعدم تركها بالبلكونة أو على الأسطح أو في الجراج، وعدم سكبها بالصرف الصحى حتى لا تؤدى إلى انفجارات باختلاطها بالغازات الموجودة بمياه الصرف الصحى.

7- التخلص من أى "كراكيب – كراتين- صفائح - لفائف" مخزنة فوق الأسطح والبلكونات.

8- كن إيجابي وأبلغ فورًا عن أى لوحات إعلانات تتأرجح على أعمدة الإنارة أو واجهات المحلات على الخط الساخن 114.

9- على قائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.

10- لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو مائل.

11- لا تترك كسوة السيارة عليها فقد تطير.

12- على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

13- يجب على مرضى الحساسية الصدر عدم الخروج من المنزل فى مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

14- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصف الترابية، تجنباً لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

15- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

16- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

17- وضع أدوية الحساسية فى الحقيبة عند الخروج وتناولها فى مواعيدها التى يحددها الطبيب.

18- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من حالة الطقس اليوم، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

وتوقعت الهيئة أن يصاحب المنخفض نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي، يصاحبه فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.