شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، عقد تعاون بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع ,وشركة اكسجيواي للأجهزة الطبية الصينية XinGaoYi Egypt International (XGY) الحاصلة علي شهادات الجودة الأوروبية المعتمدة.

من جهته أعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع شركة اكسجيواي للأجهزة الطبية، مشيدا بخبراتها الفنية في تصنيع الأجهزة الطبية, لافتا أن هذا التعاون يمثل مرحلة أولى وخطوة هامة لتوقيع عقد تأسيس شركة مصنع مشترك لتصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة السينية X Ray، وأجهزة الأشعة المقطعية محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق ولأول مرة توطين هذه الصناعة الحيوية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توريد وتركيب جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي المتطور طراز موديل عام 2025XGY OPER-0.35T بمستشفي الهيئة العربية للتصنيع ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين العاملين بالهيئة، مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة , وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة الصينية , في مجال تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة السينية، وأجهزة الأشعة المقطعية بكفاءة مصرية، مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الإعتماد على الإستيراد، مع فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.

من جانبه، أعرب "تونج تشون جوانج" رئيس مجلس إدارة شركة اكسجيواي للأجهزة الطبية الصينية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الهيئة وقدراتها التصنيعية المتطورة.

وأوضح أن شركة اكسجيواي للأجهزة الطبية تطلع إلى نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، والعمل مع الهيئة العربية للتصنيع لتأسيس مصنع حديث يوفر فرص عمل متميزة، ويساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني ودعم الخطط التنموية الطموحة لجمهورية مصر العربية.