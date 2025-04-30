شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: المنخفض الخماسينى يؤثر بالمناطق الداخلية والقاهرة الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، آخر تفاصيل المنخفض الخماسيني والعاصفة الترابية، لافته إلى أن واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية شهدت عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد يصاحبه تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة .

يأتى ذلك تزامنا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر و تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.