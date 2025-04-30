شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب والمعلمين إجازة اليوم لسوء الأحوال الجوية وتأجيل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، عن أسباب تأجيل الدراسة اليوم الأربعاء 30 أبريل الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن اليوم إجازة للطلاب والمعلمين والإداريين لسوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات اليوم الأربعاء للأسبوع المقبل، حيث يؤدى الطلاب تقييمات شهر أبريل الجارى كأخر تقييم شهر فى العام الدراسى الجارى.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا أمس باعتبار اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، موضحا أنه يشمل قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبار اليوم إجازة، جميع المعلمين والعاملين بالمدارس، إلى جانب الطلاب، على مستوى الجمهورية.

كما تقرر تأجيل الاختبار الشهري المقرَّر اليوم الأربعاء في بعض المحافظات إلى الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية.