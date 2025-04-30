شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، وذلك بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن المنخفض يصاحبه هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

ويصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع اليوم أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس في الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس في مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس في قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.