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وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية

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  • وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية 1/2
  • وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 أبريل 2025 09:30 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية مريض الجيوب الأنفية من العواصف الترابية ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح الهامة والتى شملت

1- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

2 - ⁠التخلص من مسببات التهيج (التدخين - المنظفات التي تسبب أبخرة)

3 - ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

4- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم


صحة الجيوب الانفية

 


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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