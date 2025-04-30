شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 30 أبريل 2025 09:30 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية مريض الجيوب الأنفية من العواصف الترابية ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح الهامة والتى شملت 1- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات 2 - ⁠التخلص من مسببات التهيج (التدخين - المنظفات التي تسبب أبخرة) 3 - ⁠شرب كمية كافية من الماء يوميًا. 4- ⁠وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

صحة الجيوب الانفية



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