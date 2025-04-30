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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة لمرضى الجيوب الأنفية بالتزامن مع العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 أبريل 2025 09:30 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية مريض الجيوب الأنفية من العواصف الترابية ووجهت الوزارة مجموعة من النصائح الهامة والتى شملت
1- غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات
2 - التخلص من مسببات التهيج (التدخين - المنظفات التي تسبب أبخرة)
3 - شرب كمية كافية من الماء يوميًا.
4- وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم
صحة الجيوب الانفية
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