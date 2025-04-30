شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حملات متواصلة للتعامل مع أى تعديات على المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بخصوص سابق توجيهاته لإزالة التعديات على المجارى المائية والتى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم .

واستعرض التقرير الحملة التى قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات لتنفيذ 52 قرار إزالة لفتحات رى مخالفة وماكينات رفع نقالى مخالفة علي بحر البرنس المغذى لمسقة الجبادة بالفيوم والتى تستخدم لرى مساحات من الأراضي غير مقررة الرى .

وصرح سويلم أن هذه الحملة من الإزالات تأتى تفعيلا لتوجيهات سيادته ل رؤساء الادارات المركزية في كافة المحافظات بإتمام الحملات المتواصلة لإزالة المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل الرادع مع أى تعديات على المجارى المائية، نظراً للتأثير السلبى الكبير لأى تعديات يقوم بها المخالفين على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للاراضى مقررة الرى على هذه الترعة.

وتوجه سويلم بالشكر لأجهزة الشرطة ومحافظة الفيوم على التعاون مع الوزارة وتنفيذ هذه الإزالات .

وشدد سويلم على أن أجهزة الوزارة ستواصل مثل هذه الحملات بكافة المحافظات للتعامل الرادع مع أى تعديات على المجارى المائية أو أملاك الوزارة ، مؤكداً على استمرار التنسيق مع جميع المحافظات لإزالة التعديات علي جميع الترع ومصادره طلمبات الرفع المخالفة ، مشيراً إلى أن تعدى البعض على شبكة الترع والقيام برى زمامات من الأراضى غير مقررة الرى يؤثر سلباً على توفير المياه اللازمة لرى الأراضى مقررة الرى .