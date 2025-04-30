شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجى للحصول على رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط (جزئي – كلي).

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، شرط تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعماله (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

2- قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

3- تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

ثانيًا: الإجراءات



1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

3- سداد رسم الفحص.

4- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

6- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

7- استلام الرخصة لبدء العمل بها.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجال التنظيم والمباني، إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات خدمات إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات.

ويقدم المركز خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، وكذلك خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.