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شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى.
وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى.
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