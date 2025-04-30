أخبار مصر

92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى

0 نشر
0 تبليغ

  • 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى 1/2
  • 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم الاحتيال الإلكترونى.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements