شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 30-4-2025.. منخفض خماسينى وعواصف ترابية وأمطار والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد اليوم لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وتتوقع الهيئة اليوم أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج 3:2 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.