شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن مساكن الضباط فى الرماية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مناطق "مساكن الضباط بالكامل، المتحف المصري"، انقطاع مياه الشرب لمدة 5 ساعات، بدءًا من الساعة الواحدة صباح غد الخميس الموافق 1/ 5/ 2025 وحتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم، حسب ما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه الشرب زهر مرن قطر 400 مم، والمتعارض مع أعمال غرفة مخرج الطوارئ والتهوية لنفق الكابلات بمحطة مترو النصر "الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.