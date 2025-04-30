شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث ينظم اليوم ندوة "الاتجاهات الحديثة فى مواد التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز القومى للبحوث، اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان " الإتجاهات الحديثة في مواد التعبئة والتغليف في مجال الصناعات الغذائية" بقاعة نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومي للبحوث وبرئاسة الدكتورة هيام عباس - رئيس الجمعية المصرية للصناعات الغذائية والتغذية.

تهدف الندوة الى التصدى لقضايا الغذاء والتغذية وإيجاد أفضل السبل لحلها وتحسينها وتطويرها. يشارك في فعاليات الندوة ممثلين عن العديد من الجامعات والمراكز المعنية بقضايا الغذاء والصناعات الغذائية.

وتشمل محاور الندوة: أنواع التغليف النشط الذي يستجيب للمحفزات المختلفة التي تشمل الرقم الهيدروجيني، والإنزيمات، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والضوء، والفوسفات، والتغليف المستجيب للمحفزات المتعددة ، بالإضافة إلى ابتكارات مثل التغليف القائم على الهلام الهوائي للكشف عن التلف والحفاظ على النضارة وأهمية هذه الأنظمة في الاستجابة الديناميكية لظروف التخزين وتسهيل إطلاق المواد عند الطلب لتحسين سلامة وجودة الأغذية. تُسلط الندوة الضوء على التحديات الحالية والآفاق المستقبلية في هذا المجال وأهمية حلول التغليف القائمة على المواد الحيوية والمستدامة.