شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل لـ"الخليج 365": إتاحة استخراج كعب العمل وقياس مستوى المهارة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الوصول إليها.

وأضاف الوزير، لـ"الخليج 365"، أن البث التجريبي لمنظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة بدأ بالفعل، حيث تم إتاحة استخراج شهادات القيد "كعب العمل" وقياس مستوى المهارة والحرفة إلكترونيًا، كخطوة أولى ضمن خطة شاملة لرقمنة خدمات الوزارة.

وأوضح جبران أنه تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية بديوان عام الوزارة، ونقل عدد من البرامج إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، إلى جانب ربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى، وجارٍ استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، مع تحديث الشبكات وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية وكفاءة الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت عددًا من المنصات الإلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل وخارج البلاد، والتقديم على التدريب المهني، كما تم تطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، وإنشاء منصات جديدة مثل منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب.

وأكد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برقمنة المستندات الورقية وتحويلها إلى نسخ رقمية يسهل إدارتها، بالتوازي مع تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات عدة، منها وزارة الاتصالات، لدمج خدمات الوزارة في منصة "أحمس"، كما يجري العمل على تأهيل العنصر البشري وتدريبه لمواكبة التطورات الرقمية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.