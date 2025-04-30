شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق تطوير التعليم: مقررات سيسكو تهدف لتدريب الطلاب على التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن مقررات سيسكو Cisco، هى مقررات من شركة سيسكو العالمية تهدف لتدريب الطلاب على مهارات التكنولوجيا وتمنح الطلاب شهادة دولية للعمل فنى شبكات وأمن سيبرانى..

لطلاب المرحلة الثانوية وتستهدف وزارة التربية والتعليم 700 الف طالب.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف والدكتورة رشا شرف ناقشا خلال الأيام القليلة الماضية البدء فى تطبيق مقررات “سيسكو Cisco” للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذى يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن فى مجالات التكنولوجيا فى المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.

وتمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب فى صيف 2025 لخريجى المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS,PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولى فى هذا الصدد.