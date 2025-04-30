شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الأتوبيس الترددى المقرر تشغيلها فى المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة النقل لتشغيل 14 محطة بالمرحلة الأولى لـ الأتوبيس الترددي، المقرر تشغيله على الطريق الدائرى من أكاديمية الشرطة حتى نزلة الطريق الدائرى، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المحطات المقرر تشغيلها في المرحلة الأولى.

1- محطة إسكندرية الزراعي وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادمون من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القري التابعة مثل ميت حلفا و ميت نما وتوابعهم.

3- محطة شبرا بنها وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه و تخدم المحطة المتجه الى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار.

4- محطة بهتيم وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال كوبري مشاة وتخدم المحطة منطقة بهتيم و غرب شبرا الخيمة و كذلك شارع نادي اسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

5- محطة مسطرد وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الاسماعلية و طريق الاسماعلية الزراعى و طريق بلبيس و المتجهين الى الاميرية و المطرية.

6- محطة الخصوص وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

7- محطة المرج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاه وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة و محور المرج الخانكة و تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8- محطة القلج وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة و تخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم.

9- محطة مؤسسة الزكاة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابى وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة شارع الـ100 كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعهم.

11- محطة السلام وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة وتخدم المحطة منطقة السلام و موقف السلام و وكذلك مدينة النهضة و استاد السلام.

12- محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس و الهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13- محطة طريق السويس وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاهو تخدم المحطة طريق القاهرة/السويس و القادمين من مدينة نصر و الماظة والمتجهين الى التجمع الأول والعاصمة الإدراية.

14- محطة أكاديمية الشرطة وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبرى مشاة وتخدم المحطة منطقة االزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.