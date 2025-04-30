شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر، ضمن الاحتفالات العالمية بـ عيد العمال في الأول من مايو كل عام، لذا قررت وزارة العمل أن يكون غدا الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر عن ساعات العمل الفعلية.

وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال، مؤكدة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل - كلٌ في نطاق اختصاصه - بنشر أحكام الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

ويأتى إصدار هذا الكتاب تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بالإضافة إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد هذه المناسبات.