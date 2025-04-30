شكرا لقرائتكم خبر عن قصر العينى تناقش اليوم أحدث التطورات فى الأمراض الجلدية وتقنيات العلاج فى مؤتمر علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مؤتمر الأمراض الجلدية السنوى 2025 "إتقان الأمراض الجلدية السريرية" Mastering Clinical Dermatology، وسيُعقد المؤتمر بالقاعه الكبرى بمركز المؤتمرات – طب قصر العينى.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة،ويترأس المؤتمر الدكتورة رندة يوسف – رئيس قسم الأمراض الجلدية، وأمين عام المؤتمر، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ، ورئيسة اللجنة العلمية الدكتورة منال بصيلة ، ورئيسة اللجنة المنظمة، الدكتورة دعاء محجوب.

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في مجال الأمراض الجلدية، بما في ذلك الأمراض الجلدية المناعية، أورام الجلد الخبيثة، العدوى الجلدية، بالإضافة إلى الجديد في مجال التجميل الجلدي والتقنيات الحديثة لأجهزة الليزر.