شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: دعم 185 ألف عامل غير منتظم بـ686 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة كثفت جهودها لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية لتلك الفئة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير، لـ"الخليج 365"، أن الوزارة قررت زيادة قيمة المنحة الدورية التي تُصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بياناتها، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه للمنحة الواحدة، بواقع 6 منح سنويًا يتم صرفها في المناسبات الرسمية والدينية.

وأشار جبران إلى أنه تم بالفعل صرف 6 منح دورية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي 686 مليونًا و295 ألفًا و500 جنيه، استفاد منها 185 ألفًا و304 عمال غير منتظمين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا ومؤثرًا لتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة صرفت أيضًا 7 ملايين و714 ألف جنيه في صورة رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، إلى جانب صرف منح استثنائية كتعويضات لحالات الإصابة والوفاة بقيمة 13 مليونًا و171 ألف جنيه، استفاد منها 279 حالة.

وأكد جبران أن الوزارة بدأت في حصر عمال التراحيل على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لشمولهم بالرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى العمل على توفير أماكن انتظار آدمية ولائقة لهم في الميادين، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم أثناء تأدية أعمالهم.