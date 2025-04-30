شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تقرر تعطيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، لجميع طلاب الكليات، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن اضطرابات جوية متوقعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الطلاب، في ظل توقعات بهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق، ما يشكل خطورة على حركة التنقل، خاصة بالنسبة للطلاب القادمين من محافظات مختلفة.

وأكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور تضع في مقدمة أولوياتها حماية أبنائها الطلاب من أي أخطار قد تترتب على الظروف المناخية، خاصة وأن الجامعة تضم عددا كبيرا من الطلاب القادمين من مراكز ومحافظات مختلفة، مما دفع الجامعة لاتخاذ هذا القرار لتفادي أية مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية المتوقعة، ومنع تعرض أبنائنا الطلاب لأية مشاكل أثناء التنقل.