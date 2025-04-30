أخبار × 24 ساعة.. تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية:
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2029
رئيس الوزراء يستقبل الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك
الحكومة تعلن تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا
رئيس الوزراء: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6%
رئيس الوزراء: نراجع النقاط المثارة حول قانون الرياضة وعرضها على النواب قريبا
رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار
رئيس الوزراء لـ الخليج 365 عن قانون الإيجار القديم: نراعى مصلحة المالك والمستأجر
مدبولى: وزيرا المالية والاستثمار يبحثان غدا بالكويت استثمارات البلدين
وزير المالية: نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين المستثمرين
رئيس الوزراء: 3 سيناريوهات للاقتصاد المصرى فى ظل التوترات العالمية
وزيرة التخطيط: مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامى 2025 و2026
رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية
رئيس الوزراء: مصر تجنى ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة
رئيس الوزراء: مصر تولى الملف الأفريقى أهمية شديدة
رئيس الوزراء: التوقعات للاقتصاد المصرى إيجابية ونشهد انخفاض لمعدل البطالة
رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار
تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
بحد أدنى 150 جنيها شهريا.. تفاصيل قانون "العلاوة" بعد موافقة الحكومة عليه
قرار جديد من الحكومة بشأن العاملين بالقطاع السياحى بفنادق طابا ودهب ونويبع
مجلس الوزراء يشكل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء "المجلس الوطنى للسياحة الصحية"
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى
مجلس الوزراء: تنفيذ مشروع "التجلى الأعظم" يلتزم بالطبيعة الأثرية للمنطقة
مدبولى: استغلال المخلفات الصناعية والزراعية اقتصاديا ركيزة برؤية مصر 2030
مدبولى يشهد توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج الفيبربوليستر واللباد الصناعي
وزير الاستثمار: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
وزير الاستثمار: نحتاج للتعامل مع البيروقراطية العميقة وتقديم حوافز أفضل
وزير الاستثمار: مصر وجهة مميزة وجاذبة للاستثمار عالميا
الحكومة المصرية مصطفى مدبولي معدل البطالة قانون الإيجار القديم قانون العلاوة الاستثمار في مصر مجلس الوزراء مشروع الدلتا الجديدة الاجتماعات الدولية 2029 السياحة الصحية الاقتصاد المصري
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ترامب يدعم القطاع العسكرى الأمريكى بتريليون دولار الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:23 ص
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ترامب يعود بشعارات السلام.. ونيران الصراعات تشتعل من جديد الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:07 ص
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موعد مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء فى الدوري المصري
والقناة الناقلة الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:00 ص
باريس سان جيرمان يسقط أرسنال في معركة الذهاب بنصف نهائي دورى الأبطال الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:06 ص
كل حلويات من غير ضرر.. طريقة صحية لإعداد الـ كيكة الأربعاء، 30 أبريل 2025 01:00 ص
حظك اليوم
وتوقعات الأبراج الأربعاء 30 أبريل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:00 ص
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ما تحرمش نفسك.. 10 حلويات صيفية تناسب مريض السكر الثلاثاء، 29 أبريل 2025 09:00 ص
تعطيل الدراسة غدا واستعدادات لمواجهة سوء الطقس والعاصفة الترابية بالمحافظات.. محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالابتعاد عن اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.. المنوفية: مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع الثلاثاء، 29 أبريل 2025 11:14 م
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مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والإسكندرية - أسوان اليوم الأربعاء 30-4-2025 الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:30 ص
احذر.. مخالفات تحبس السائق حال ارتكابها أثناء السير بالمركبة الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:00 ص
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