شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع اليوم أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 17 العظمى 33

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 العظمى 29

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 10 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 39

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 40

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 37

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 23 والعظمى 40