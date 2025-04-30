شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 30 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 30-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 29: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:56 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:04 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:54 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
وقت صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:17 م
وقت صلاة العشاء 8:38 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 12: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:17 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م
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