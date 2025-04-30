شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 30 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 30-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 29: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:56 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:54 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:17 م

وقت صلاة العشاء 8:38 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 12: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:17 م

موعد صلاة العشاء 8:35 م

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