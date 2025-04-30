شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: قانون العمل الجديد يؤثر على 30 مليون عامل واستحدث المحاكم العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران وزير العمل، حرصهم أن يكون قانون العمل الجديد جاذبا للاستثمار حيث أن القانون يؤثر في 30 مليون عامل، لافتا إلى أن مجلس الوزراء استغرق اكثر من شهرين ونصف في مناقشة قانون العمل كما شهدت القانون مناقشة جادة داخل أروقة مجلس النواب سواء من لجنة القوى العاملة أو الجلسات العامة.

وأضاف وزير العمل، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي إم سي، أن قانون العمل الجديد استحدث انشاء المحاكم العمالية للفصل في قضايا العمال ومقرر أن تفصل المحاكم العمالية في قضايا العمال خلال 3 أشهر كحد أقصى، مؤكدا أن الكثير من أصحاب العمل أيدوا مقترح توثيق استثمار 6 لحماية العمال.

وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تمتلك صندوقا للطوارئ من أجل مساعدة العمال حال تعثر الشركات ورفع منحة الوزارة للعمال في الكيانات المتعثرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه جاءت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قانون العمل الجديد ينظم آلية الجزاءات حال التقاعس أو التقصير واللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 اشهر كحد أقصى.

