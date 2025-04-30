شكرا لقرائتكم خبر عن المنخفض الخماسيني الآن على الصحراء الغربية وسرعة الرياح سجلت 78 كم فى سيوة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اخر تفاصيل تأثير المنخفض الجوي الخماسينى والذى يؤثر الآن علي مناطق متفرقة من الصحراء الغربية كما تشير أخر صور الأقمار الصناعية .

وتابعت هيئة الأرصاد: منذ قليل سجلت سرعات الرياح فى سيوة 78 كم /س وانخفضت معاها مستوى الرؤية الأفقية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي ، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.



