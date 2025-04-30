شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تطوير العمال عن طريق التدريب سيصل بنسبة البطالة لـ5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية تقدر العامل المنتج وتقدم سلسلة من التكريمات تقديرا لهم، مشيرا إلى أن سن العمل وفقا للاتفاقيات الدولية هو 18 عاما بينما يسمح بالتدريب من عمر 15 عاما.

وأشار وزير العمل، خلال حوار مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة دي ام سي، إلى أن نسبة البطالة بلغت 13% عام 2014 والان بلغت 6.4%، مؤكدا أن النسبة في انخفاض مستمر كل فترة وفي اقبال على العمالة المصرية لما اكتسبته من خبرات في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وتابع: "نسعى لتأهيل العمال وتطويرهم عن طريق التدريب ما سيصل بنسبة البطالة إلى 5%، ونصدر نشرت دورية لطلب عمالة وأحيانا لا تشغل كل الوظائف المطلوبة"، موضحا أن سوق العمل يتغير باستمرار وهناك مهن تندثر وأخرى تظهر للنور.

