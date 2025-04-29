شكرا لقرائتكم خبر عن العهد الجديد نص الأسفار بعد مجيء السيد المسيح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقصد في الأساس أنه بكلمة "العهد الجديد"، أنه نص الأسفار بعد مجيء السيد المسيح، وتطلق كلمة العهد الجديد أيضا بربطها بكلمات أخرى، فتعني معاني عدة، مثل: وصايا العهد الجديد - ذبيحة العهد الجديد - مرحلة العهد الجديد - كنيسة العهد الجديد.. إلخ.

وتنقسم أسفار العهد الجديد وفق ما ذكر موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها 27 سفرا، إلى:

(1) أسفار الشريعة: وتشمل الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا)، وهى تتحدث عن حياة المسيح، وتعاليمه التى هى شريعة العهد الجديد.

(2) السفر التاريخى: هو سفر أعمال الرسل، وهو تاريخ الكنيسة فى بداية العصر الرسولى.

(3) الرسائل التعليمية: وهى رسائل بولس الرسول، وعددها 14 سفرا، ورسائل الكاثوليكون، أى الرسائل الجامعة، وعددها 7، وهى من الرسل غير بولس، مرسلة للعالم أجمع، وتحوى هذه الأسفار تعاليم روحية وسلوكية فى الحياة المسيحية، لا تخص فقط من أُرسلت إليهم، بل الكنيسة المسيحية عبر العصور.

(4) السفر النبوى: وهو سفر الرؤيا، ويتحدث عن مستقبل الكنيسة، والحياة الأبدية فى السماء.

ويلاحظ أن التقسيم ليس حادا بين هذه الأقسام، فالتاريخ الكنسي يوجد، ليس فقط فى أعمال الرسل، بل أيضا فى الأناجيل والرسائل.

وتعتبر كلمة إنجيل كلمة يونانية، معناها بشارة أو أخبار سارة مفرحة. وقد وصف الإنجيليون حياة المسيح، كل واحد من زاوية معينة، بحسب احتياج من كتبوا لهم. فتأتى الصورة فى النهاية متكاملة من كتاباتهم، توضح لنا حياة المسيح على الأرض، وتشمل تعاليمه ومعجزاته.

ويختلف كل إنجيل عن الآخر، فجاء الاختلاف كالتالي:

– إنجيل متي كتبت لليهود (المسيح الملك) يتمم الناموس ويهتم الإنجيل بالنبوات ورمزه وجه إنسان.

– إنجيل مرقس كتبت للرومان (المسيح غالب الشيطان) يعمل المعجزات ويهتم الإنجيل بالعمل ورمزه وجه أسد.

– إنجيل لوقا كتبت لليونانيين (المسيح صديق البشرية) يخلص البشرية ويهتم الإنجيل بالتاريخ ورمزه وجه ثور.

– إنجيل يوحنا كتبت للعالم المسيحى (المسيح الكلمة المتجسد) يحل فى الوسط ويهتم الإنجيل باللاهوت، ورمزه وجه نسر وكتبه ما بين سنتي 95 – 100م، بعد أن بدأت المسيحية فى الانتشار، فقد كتب للعالم المسيحى، شارحا الكلمة المتجسد الذى حل وسطنا، شارحا لاهوته.

وبالرغم من الاختلافات إلا أن تتشابه الأناجيل فيما بينها من حيث إعداد السيد المسيح للخدمة، واختياره للاثنى عشر تلميذا، وخدمته فى الجليل واليهودية، وأيضا آلامه وقيامته.

هذا بالإضافة إلى الأناجيل غير القانونية، توجد أناجيل كثيرة، غير الأناجيل الأربعة، بعضها مراجع تاريخية صحيحة، مثل الكتاب المسمى إنجيل يعقـوب، وبعضهـا أناجيـل ألفها الهراطقة، أى أصحاب البدع والمنشقين عن العقيدة، ونسبوها للتلاميذ، مثـل إنجيل توما، وهى، جميعها، ليست من الوحى الإلهى، ولا تعتبر قانونية.

وجاءت أسفار العهد الجديد على النحو التالي: (إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، سفر أعمال الرسل، رسالة رومية، رسالة كورنثوس الأولى، رسالة كورنثوس الثانية، رسالة غلاطية، رسالة أفسس، رسالة فيلبى، رسالة كولوسى، رسالة تسالونيكي الأولى، رسالة تسالونيكي الثانية، رسالة، تيموثاوس الأولى، رسالة تيموثاوس الثانية، رسالة تيطس، رسالة فليمون، رسالة العبرانيين، رسالة يعقوب، رسالة بطرس الأولى، رسالة بطرس الثانية، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، رسالة يهوذا، سفر الرؤيا).