شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى رئيس وزراء رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء رومانيا، في قصر ڤيكتوريا، المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الرومانية بالعاصمة بوخارست.

ورحب رئيس الوزراء بقداسة البابا والوفد المرافق له، معبرًا عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ورومانيا، ودور الكنيسة القبطية في تعزيز قيم السلام والحوار والانفتاح.

ومن جانبه، عبر قداسة البابا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات بين الشعبين، ومثمنًا دعم الدولة الرومانية للجالية المصرية، وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أنشطتها الرعوية في البلاد.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما قضايا التعايش المشترك، والحوار الثقافي، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية والروحية في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار زيارة قداسة البابا الرعوية لإيبارشية وسط أوروبا، والتي بدأت بوصوله إلى بولندا منذ أيام، ثم غادرها قداسته بنهاية يوم أمس، وصولًا إلى رومانيا التي يقضي فيها عدة أيام بين أنشطة رعوية وزيارات رسمية.