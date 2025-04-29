شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة الصحية": تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يستهدف إصلاح المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية 2025، والذى نظمه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وأكد د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية هي أحد الأعمدة الرئيسية لمستقبل الرعاية الصحية في مصر، وأن تكامل أدوارها الطبية والتعليمية مع منظومة التأمين الصحي الشامل هو الضامن الحقيقي لتقديم رعاية صحية أمنة ومتكاملة وعالية الجودة لكل المواطنين.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الراهنة تشهد اهتماما ملحوظا من المستشفيات الجامعية بالتقدم للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن "GAHAR"، بما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية وتعليمية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى الدور المزدوج للمستشفيات الجامعية، باعتبارها منشآت صحية توفر الرعاية الصحية المتخصصة، إلى جانب إعداد الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على تعزيز استدامة جودة الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إحداث إصلاح جذري في النظام الصحي المصري، من خلال حوكمة الخدمات الصحية وتعزيز التكامل والترابط بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب تحقيق العدالة والأمان وتوكيد ثقة المواطنين بالرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأكد د.أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مستمرة في دعم جميع المنشآت الصحية نحو تطبيق معايير الاعتماد، انطلاقا من دورها في ضمان جودة وأمان الخدمات الصحية المقدمة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تحديث "دليل معايير المستشفيات – إصدار 2025" يعكس حرص الهيئة على مواكبة المتغيرات العالمية في جودة الرعاية الصحية، حيث تم إضافة فصل خاص بالمستشفيات الجامعية والتعليمية والتي تقدم الخدمات التعليمية وبرامج الزمالة والبحوث الإكلينيكية، إلى جانب إضافة معايير جديدة لدعم التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتراخيص، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية بما تملكه من إمكانيات علمية وبحثية متقدمة، تمثل نموذجا رائدا في تطبيق معايير الجودة، بما يعزز من قدرتها على توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة للمرضى ومقدمي الخدمة الصحية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه في ضوء الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتطوير المستشفيات الجامعية من خلال توجيه الاستثمارات والدعم المؤسسي اللازمين لرفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز المستشفيات بأحدث التجهيزات الطبية، أصدرت الهيئة "الدليل الوطني للتجهيزات الطبية للمستشفيات"، والذي يعد مرجعية معتمدة لتجهيز المنشآت الصحية بشكل يتوافق مع أعلى معايير الجودة والأمان ويسهم بشكل فعال في ضمان جاهزية المستشفيات والمؤسسات الصحية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.