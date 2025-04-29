شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بمدينة أوبسالا بالسويد يسفر عن عدة إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة السويدية إصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في وسط مدينة أوبسالا.

وشهدت مدينة أوبسالا بالسويد حادث إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة إصابات، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان.

وقد هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغات، حيث قامت بإغلاق المنطقة وبدء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وتعمل الشرطة على جمع الأدلة والشهادات من الشهود، يتطلع السكان إلى معرفة المزيد عن تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية.