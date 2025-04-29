شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ستواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بتراجع النمو العالمي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ الخطط الاقتصادية وفق سيناريوهات مرنة وقابلة للتعديل حسب المتغيرات.

وأضاف محمد الحمصانى، فى لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، مع وجود خطط واضحة لاستيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تضع في الحسبان دومًا إمكانية وقوع توترات إضافية، ولهذا تظل السيناريوهات البديلة حاضرة للتطبيق عند الحاجة، وشدد على أن الاستعداد لهذه الاحتمالات لا يمنع من التفاؤل بما هو قادم، خاصة أن المؤشرات الحالية تؤكد قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة النمو.

وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التزام كامل بخطط الإصلاح والاستعداد لمواجهة أي تطورات طارئة بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد.