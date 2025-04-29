شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستجيب لدعوة ابنة شهيد شرطة ويحضر عقد قرانها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى لفتة إنسانية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرفانا وتقديرا لدور شهداء الوطن من شهداء القوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن؛ حرص الرئيس السيسى، على تلبية دعوة الفتاة مي مالك مهران إمام كريمة الشهيد العميد شرطة مالك مهران الذى استشهد فى محافظة بني سويف عام 2013 وحضور عقد قرانها بمشاركة عدد من المسئولين وأسرة العروسين .



وكانت الفتاة "مي مالك" خاطبت الرئيس السيسى فى حفل تخريج شقيقها من كلية الشرطة بتاريخ 21 يوليو 2018، وأشار الرئيس السيسى قائلاً لها " إن كان يكفيكي إننا نحضر فرحك هنحضر.