شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: ليس أمامنا سوى العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصورة تدريجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية عملت منذ البداية على وضع خطط مختلفة للتعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وكان هناك هدف أساسى من البداية وهو ضرورة التعامل مع تلك التحديات واستيعابها والحفاظ على معدلات النمو على مستوى الاقصاد الوطنى.

وأضاف محمد الحمصانى، فى لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الكل يعلم أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بصورة تدريجية كى نستوعب أى تحديات إقليمية، ونعمل أيضا على تحقيق التنمية.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الدولة المصرية فى المجال الاقتصادى كما أوضح رئيس الوزراء فى أكثر من مرة أنه تدريجيا سنبدأ العام المقبل مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وتراجع معدلات التضخم فى جنى الثمار تدريجيا، وسنحقق معدلات نمو مرتفعة وتراجع فى التضخم.