شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تضرب واحة سيوة والصحراء الغربية وانخفاض الرؤية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تضرب العواصف الترابية، واحة سيوة ومناطق الصحراء الغربية، مع دخول المنخفض الجوي، وتزايد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتزايد السحب الترابية المعلقة في الجو، التي تؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

وتتجه والرياح الترابية، شرقاً في اتجاه محافظات القاهرة والدلتا، ويصاحبها أجواء ضبابية، ونشاط للرياح المحملة والمثيرة للأتربة، التي تصل إلى حد العاصفة في بعض الأوقات، خاصة على المناطق المفتوحة.

وخلت شوارع واحة سيوة من المارة، وتراجعت حركة السيارات وأغلقت بعض المحلات أبوابها، بسبب تزايد نشاط الرياح الترابية، وكثافة السحب الترابية المعلقة في الجو، والأجواء الضبابية التي أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، و على حركة السفر على الطرق السريعة.

واضطر المواطنون للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات محافظة مطروح، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية، مع وجود تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق السريعة وتنبيههم بضرورة توخي الحذر، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.



اجواء ضبابية وعواصف رملية سيوة



العاصفة الترابية تضرب سيوة



رياح مثيرة للرمال والاتربة تضرب سيوة



سيوة الان - راح ترابية



سيوة تتعرض لرياح وعواصف ترابية



عاصفة ترابية تضرب سيوة مع دخول المنخفض الجوي