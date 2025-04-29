شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر تأجيل القرعة العلنية اليدوية بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن تأجيل إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (۸) لتسكين السادة العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات (۲۰۹م ٢ - ٢٧٦ م ٢ - ٤٠٠ م ٢ - ٥٠٠م٢)، التي تم توفيق أوضاعها بنطاق منطقة الرابية، بالشروق، والتى كان من المقرر إقامتها غدا الاربعاء الموافق ۲۰۲٥/٤/٣٠ بمقر الجهاز، لتكون يوم الثلاثاء الموافق، ٦/٥/٢٠٢٥، وذلك نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد.