شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنا وقوص والان مع تفاصيل الخبر

في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية للتوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة، شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، يرافقه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا، وتدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة به.

وجاء ذلك بحضور المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار، يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار، أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، وعدد من المستشارين أعضاء الوحدة، والمستشار أحمد حسين هاشم، المشرف على المقرات بإدارة النيابات، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم عضو مركز الإعلام والرصد.

وقد كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، يتقدمهم المستشار إبراهيم عكاشة، مدير المكتب الفني بقنا، والمستشار، عبد اللاه عباس، مدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، والمستشار محمد النجار، مدير المكتب الفني بالأقصر، والمستشار محمد رشدي، مدير فرع الدعوى التأديبية بالأقصر، والمستشار الدكتور الشافعي صالح، مدير المكتب الفني بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا،.

وقد تفقد الحضور مجمع النيابات الذي يضم نيابات قنا القسم الأول، والثاني، والثالث، بالإضافة إلى القسم الرابع المُستحدث في إطار التوسع الإنشائي. كما يشمل المجمع استراحة مجهزة بالكامل، لتوفير بيئة عمل لائقة لأعضاء النيابة الإدارية.

كما جرى تدشين منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالمجمع، والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية النيابة الإدارية للتحول الرقمي الشامل، من خلال ميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة كهدفٍ من أهداف الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وفيما قام المستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي، عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحي حول إجراءات مباشرة التحقيق بالنيابة الإدارية بالإسماعيلية عبر الاتصال المرئي عن بُعد (الفيديو كونفرانس)، إضافة إلى عقد اجتماعين افتراضيين مع وحدة التحول الرقمي ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وكذلك مع مركز المعلومات والتحليل الإحصائي والشركة المنفذة للموقع الرسمي للنيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر

وقد تم استعراض خاصية التحقيق باستخدام تقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تُعد نقلة نوعية في أدوات العمل القضائي، حيث تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، كما تُمكن من تحسين التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وعقب ذلك، قام معالي المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بافتتاح فرع التوثيق التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، الكائن بذات المجمع، والذي صدر بإنشائه قرار المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، رقم 8328 لسنة 2024، بتاريخ 19 ديسمبر الماضي.

ثم توجه الحضور إلى قاعة المستشار أحمد أبو دقة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير التفتيش القضائي الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بمحافظة قنا، لاستكمال مراسم الافتتاح، حيث قدم السيد اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، عرضًا تقديميًا حول مراحل إنشاء المجمع، مدعمًا بالوصف الفني التفصيلي للمبنى ومكوناته وتجهيزاته.

وألقى المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للسيد الدكتور محافظ قنا، على دعمه المستمر والمثمر للنيابة الإدارية، والذي كان له بالغ الأثر في إنشاء هذا الصرح القضائي، كما توجه بالشكر للسيد اللواء رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، على الجهد الكبير الذي بُذل تحت قيادته خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع. وأكد معاليه أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة قنا يُمثل إضافة حقيقية لمقومات العمل القضائي بمحافظات الصعيد، ويعكس حرص النيابة الإدارية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمتقاضين.

بدوره، رحب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برئيس الهيئة والحضور، وأكد خلال كلمته على أهمية الدور الرقابي والتحقيقي الذي تقوم به النيابة الإدارية في مواجهة أوجه القصور الإداري ومكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب وزارة العدل والهيئات القضائية نحو التحول الرقمي، بما ييسر على المواطنين ويعزز من كفاءة المنظومة القضائية. كما أعرب عن تقديره لجهاز تعمير جنوب الصعيد لما أنجزه من أعمال إنشائية متميزة خلال فترة وجيزة.



