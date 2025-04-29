شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ماتخرجوش غدا إلا للضرورة.. والتزموا بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس غد الأربعاء بسبب التقلبات الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية، وسيؤثر علينا منخفض جوى خماسينى يتحرك فى الصحراء الغربية مصحوب بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن سرعات الرياح ستكون مرتفعة غدا ستصل ما بين 40 إلى 60 كيلو متر على الساعة مما يؤدى إلى وجود أتربة ورمال مثارة فى معظم المحافظات.

ولفتت منار غانم إلى أن بعض الأماكن قد تشهد زيادة فى سرعة الرياح من 70 إلى 80 كيلو متر على الساعة، وهذه الرمال قد تحدث انخفاض كبير فى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1000 متر، أو تصل لحد العاصفة.

وأشارت منار غانم إلى أن هناك بعض المحافظات ستتأثر بفرص سقوط الأمطار منها محافظة مطروح والتى ستشهد سقوط أمطار متوسطة غدا الأربعاء، وقد تكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية مع كرات ثلجية.

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم الخروج غدا الأربعاء إلا للضرورة، كما سنشهد ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 5 درجات عن اليوم والعظمى فى القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية، وعلى المواطنين ارتداء الكمامة والقيادة بحذر خاصة على الطرق الصحراوية، وعدم السير تحت الأشجار والإعلانات والأعمدة المتهالكة، منوهة إلى أن الحالة الجوية ستستقر الخميس.