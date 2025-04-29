شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق بشأن الإعداد للقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتّصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول جهود الإعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر انعقادها في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث أكد الرئيس حرص مصر على نجاح القمة، معرباً عن ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية. ومن ناحيته، ثمّن رئيس الوزراء العراقي هذه الثقة، مشدداً على حرص بلاده على تحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإتصال تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والنقل، بما يحقق الأهداف التنموية للبلدين، ويعزز تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التعاون والازدهار.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما تناول الاتصال الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة أراضيها.